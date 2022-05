Im Rahmen der Filialtagung in Loipersdorf wurde Marktleiterin Gabriela Sorger und ihrem Team die Goldene Tanne im Filialwettbewerb verliehen.

Viel Engagement und persönlicher Einsatz, mit denen man nah an den Wünschen der Kunden dran ist, waren die Hauptargumente für die Wahl der Spar-Filiale in Gössendorf, neben regionalen sowie internationalen Spezialitäten und eine vielfältige Auswahl. Marktleiterin Gabriela Sorger nahm stellvertretend für die gesamte Belegschaft, die aus 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, die "Goldene Tanne", die höchste interne Auszeichnung von Spar, entgegen.



Sorger leitet den Spar in Gössendorf seit September 2006, war aber schon vorher als Marktleiterin in Vasoldsberg tätig. Überhaupt ist sie seit 1996 im Unternehmen. "Das gesamte Team freut sich riesig über den Gewinn. Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit im Markt. Und wir werden auch weiterhin unseren Kundinnen und Kunden den besten Service bieten", so die Marktleiterin.