Spar: Spar kooperiert mit AP-Trading

Der erste Spar express Tankstellenshop eröffnete kürzlich bei der Lkw-Diskonttankstelle in Anthering. Zwei weitere Standorte sind noch für dieses Jahr geplant.

Spar und AP machen erstmals gemeinsame Sache. Der erste Streich strahlt einem im Form eines Spar express-Logos von einer AP-Tankstelle direkt am Kreisverkehr der B156 vor Anthering entgegen. Hier können Kunden nun täglich zwischen 6.00 Uhr morgens und 22.00 Uhr abends auf rund 80 Quadratmetern zu Supermarktpreisen einkaufen. "Wir haben uns durch einen Top-Preis bei Treibstoffen am Markt positioniert. Diesen Vorteil für Kunden nun auch im Shop fortzuführen, ist nur logisch. Für Kunden ist die Supermarkt-Preisgarantie ein wichtiger Grund für die Wahl ihrer Tankstelle und damit für uns ein zusätzlicher Frequenz-Bringer", erklärt KR Markus Friesacher, Eigentümer der AP-Trading GmbH. Zur Auswahl stehen 1.500 Artikel von frischem Obst und Gemüse aus der Region, über backofenfrisches Brot und Gebäck auch am Wochenende bis zu Frischfleisch, Getränken und Grillkohle für die spontane Grillfeier.52 Spar express-Standorte gibt es bereits in Österreich. Mit AP sollen es noch mehr werden. Für 2020 sind bereits zwei weitere Shops in Kooperation mit AP in Flachau und Kufstein geplant."Nach der erfolgreichen Eröffnung dieses Pilot-Standorts sollen im nächsten Schritt zwei weitere Standorte in Flachau und Kufstein mit dem Spar express-Konzept ausgestattet werden", weist Mag. Fritz Poppmeier, SPAR-Vorstandsdirektor für Einzelhandel, auf die weiteren gemeinsamen Pläne hin und Spar-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel ergänzt: "Mit KR Markus Friesacher sind wir uns einig über das Erfolgskonzept von SPAR express: Lebensmittel zu Supermarkt-Preisen. Kunden erhalten alle Produkte der SPAR-Eigenmarken zu den gleichen günstigen Preisen wie im Supermarkt."