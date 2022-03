Aus der aktuellen Bilanz geht hervor, dass der Brutto-Verkaufsumsatz der gesamten Spar-Gruppe 2021 um insgesamt 4,7 Prozent auf 17,37 Milliarden Euro gestiegen ist. Besonders erfolgreich war Spar dabei in Österreich, wo man im Lebensmittelhandel deutlich stärker als der Markt gewachsen ist.

Im Bereich Lebensmittelhandel wuchs der Brutto-Verkaufsumsatz in allen Ländern insgesamt auf 15,09 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4 Prozent entspricht. Auch in den zwei Regionen Friaul und Südtirol-Trentino in Norditalien hält Spar die Marktführerschaft. SES Spar European Shopping Centers erreichte ein Umsatzplus über alle Länder von 7,6 Prozent und erhielt für die Mall Aleja in Ljubljana (Slowenien) den renommierten RLI Global Award als bestes neues Shopping-Center. Hervis erzielte trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen eine Umsatzsteigerung von über 14 Prozent. Die positive Entwicklung im gesamten Unternehmen zeigt sich auch im Konzernergebnis: Es konnte ein Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) von 334 Millionen Euro erzielt werden. 2021 investierte das Unternehmen insgesamt über 750 Millionen Euro. Für die Expansion mit einem aktuellen Schwerpunkt in Norditalien und für Infrastruktur, Innovation und Digitalisierung sind für 2022 Investitionen von über 800 Millionen Euro geplant. Die Spar Österreich-Gruppe betreibt aktuell 3.291 Standorte und beschäftigt einen Mitarbeiterstand von über 90.000 Menschen, rund 50.000 davon arbeiten in Österreich."Wir haben es geschafft, trotz oft schwieriger Rahmenbedingungen, Lockdowns und deutlich weniger Urlaubsgästen, das Unternehmen in allen Bereichen und in allen Ländern voranzubringen und ein sehr gutes Konzernergebnis zu erzielen. Dies ermöglicht uns, die geplanten Investitionen in die Infrastruktur und in die Digitalisierung weiter voranzutreiben", sagt Vorstandschef Poppmeier dazu. Darauf, dass Spar die Marktführerschaft im Lebensmittelhandel in Österreich nicht nur halten, sondern sogar weiter ausbauen konnte, ist er besonders stolz. "Das lässt uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken! Mein aufrichtiger Dank gilt den über 90.000 Mitarbeitenden – jede und jeder Einzelne von ihnen ist wichtig für das Gelingen des Ganzen", so Poppmeier in der offiziellen Aussendung zur Bilanz.Neben der Expansion mit neuen Märkten setzt Spar stark auf die organische Weiterentwicklung der bestehenden Standorte. Fast 70 ehemalige Spar-Märkte (400 bis 1000 m² Verkaufsfläche) wurden mittlerweile zu einem Eurospar (1.000 bis 2.500 m² Verkaufsfläche) erweitert, 8 davon im Jahr 2021. 10 Spar-Supermärkte, die von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden, wurden ebenfalls zu top-modernen Eurospar-Märkten ausgebaut, 4 davon 2021.Auch Interspar setzt auf den Ausbau bestehender Standorte: In Perg (OÖ) wurde ein Eurospar zu einem Interspar-Hypermarkt erweitert. Die Eröffnung fand im März 2021 statt. Ein vergleichbares Projekt entsteht derzeit in Gänserndorf (Niederösterreich). Interspar/KBIA Kulmus Bügelmayer Der seit 26 Jahren bestehende Eurospar-Markt in Gänserndorf (NÖ) wird durch einen Interspar-Hypermarkt ersetzt. Baubeginn war Ende Februar 2022, die Eröffnung ist für 2023 geplant. In Leibnitz (Stmk.) wird noch in der ersten Jahreshälfte 2022 der Baubeginn für einen neuen Interspar-Hypermarkt erwartet, der den bestehenden Eurospar ersetzen wird.Auch in Norditalien, Slowenien, Ungarn und Kroatien expandiert die Spar-Gruppe mit Interspar: 2021 wurden in Imola (IT), Kaposvár (HU), Osijek (HR) und Samobor (HR) neue Hypermärkte eröffnet. Damit wuchs die Anzahl der Interspar-Standorte außerhalb Österreichs auf 112, die Anzahl der Spar-Standorte durch ebenfalls kräftige Expansion auf 1.325. Spar konnte in den Ländern einen Gesamtumsatz von 6,45 Milliarden Euro erwirtschaften und somit ein kräftiges Umsatzwachstum von 4,9 Prozent (wechselkursbereinigt) erreichen.In allen Ländern sind die Spar-Organisationen unter den Top 3 am jeweiligen Markt, in zwei Regionen in Italien hält Spar die Marktführerschaft.In Ungarn ist der Lebensmittelhandel und somit auch Spar erneut mit massiven Eingriffen durch die Regierung konfrontiert. Neben einer hohen Sondersteuer, die abzuführen ist, sind derzeit auch die Verkaufspreise für einige Grundnahrungsmittel von der Regierung fixiert worden.In Ungarn, Slowenien und Österreich führt die Spar Österreich-Gruppe auch Lebensmittel-Online-Shops, bei denen die Umsätze wieder deutlich gestiegen sind: In Slowenien verzeichnet Spar ein Online-Umsatzplus von 60 Prozent, in Ungarn von 16 Prozent. In Österreich erreichten die Lebensmittel-Online-Shops weinwelt.at und interspar.at ein Umsatzplus von 10 Prozent.Im November 2021 nahm Interspar ein neues Weinlager für die weinwelt.at in Betrieb: In Loosdorf (NÖ) entstand ein voll digitalisiertes, mit innovativer Lagertechnik ausgestattetes Weinlager, von dem aus täglich über 2.500 Bestellungen abgewickelt werden können. 20 neue Arbeitsplätze wurden durch das neue Lager geschaffen.Wie wichtig eine tadellos funktionierende Nahversorgung ist, hat sich gerade in der Pandemie gezeigt. Hohe Aufmerksamkeit legt Spar daher auf die Logistikkette, die voll digitalisiert und mit innovativer Technik ausgestattet ist. Kürzlich wurde ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die Lagerbestände prognostiziert werden sollen. Frischwaren werden in allen Ländern täglich, in Stoßzeiten sogar mehrmals täglich, zu den Märkten gebracht. Die Lebensmittel- und Non-Food-Produkte werden in den fünf Ländern über insgesamt 24 Lagerhäuser und Logistikplattformen an die Märkte verteilt. 17 davon betreibt Spar selbst. In Wels entsteht gerade der mittlerweile 4. Ausbau des Zentrallagers, in Kroatien wird aktuell ein neues Lager gebaut, in Italien nähert sich das neue Logistikzentrum in Monselice dem Vollbetrieb. Über 5.000 Mitarbeiter arbeiten in der Spar Österreich-Gruppe in der Logistik, 2.700 davon in Österreich.Hervis ist in Österreich und sechs Nachbarländern tätig und hat trotz nach wie vor schwieriger coronabedingter Rahmenbedingungen fleißig expandiert: Die Anzahl der Stores wuchs von 234 (2020) auf 246 (2021). In Österreich gibt es aktuell 106 Hervis-Standorte, außerhalb von Österreich 140. Davon sind die meisten Hervis-Filialen in Rumänien (44) und Ungarn (33). Der Gesamtverkaufsumsatz belief sich auf 540 Millionen Euro, dies bedeutet ein Umsatzplus von 14,7 Prozent (wechselkursbereinigt). 2021 wurden der Online-Shop und das Click & Collect-Konzept weiter verbessert. Damit konnte der Online-Umsatz in Österreich um fast 20 Prozent gesteigert werden.

Im heimischen Lebensmittelhandel erzielte Spar ein Plus von 3,9 Prozent und wuchs damit deutlich mehr als der Markt (laut NielsenIQ schrumpfte die Branche inkl. Spar um 0,3 Prozent). Damit sieht das Handelsunternehmen die Marktführerschaft weiter ausgebaut. CASH sprach dazu mit Fritz Poppmeier, Vorstandsvorsitzender der Spar, über stetiges Wachstum in schwierigen Zeiten: "Es ist jedenfalls herausfordernd, in Ausnahmejahren muss man sehr stabil stehen. Man braucht gute Mitarbeitende, gute Standorte, gute Konzepte und eine große Portion Kundenvertrauen, um erfolgreich zu sein. In den letzten zehn Jahren haben wir uns das Stück für Stück erarbeitet." Das erklärte Ziel sei es, die Kundschaft weiter zu begeistern.

Spar managt über SES Spar European Shopping Centers 30 Shopping-Standorte mit einer verpachtbaren Gesamtfläche von 830.000 m² in Österreich, Slowenien, Italien, Ungarn, Tschechien und Kroatien. 2021 waren die Shopping-Center in allen Ländern zwar durchgängig geöffnet, jedoch musste ein Großteil der Shoppartner ihre Läden auch im zweiten Jahr der Pandemie wieder aufgrund von Lockdowns vorübergehend geschlossen halten. SES setzte in Richtung Besucherinnen und Besucher bewusst auf ein hygienisch sicheres Shopping-Erlebnis, positive Kommunikationsinhalte und interessante Ausstellungen. Ein besonderes Augenmerk wurde in dieser herausfordernden Krisenzeit auf die proaktive Betreuung der Shoppartner gelegt.



Insgesamt eröffneten in den vergangenen beiden Jahren allein in Österreich über 70 neue Shops in den Malls der SES, darunter auch spannende neue Konzepte und viele Unternehmen aus der jeweiligen Region. Der Gesamt-Verkaufsumsatz der Shoppartner in den Shopping-Centern der SES belief sich auf 2,64 Milliarden Euro, was eine Steigerung von 7,6 Prozent zum Vorjahr bedeutet.

Im Januar 2022 erhielt SES mit dem rechtsgültigen Baubescheid grünes Licht für das Hotelprojekt in Lienz (Osttirol) als Teil eines multifunktionalen Shopping-Quartiers. Der Baubeginn des Hotels wird für Frühjahr 2022 angestrebt.

Ausblick auf niedrige Preise

„Es ist daher wichtig, dass den Menschen mehr „im Börserl“ bleibt.“

Spar blickt grundsätzlich zuversichtlich in die Zukunft, auch wenn 2022 derzeit von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beeinflusst ist. Vorstandschef Fritz Poppmeier dazu: "Beides hat Folgen auch für den Lebensmittelhandel: Zum einen sind wir mit massiven Preissteigerungen quer durch das ganze Sortiment konfrontiert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unsere Aufgabe ist es, den Forderungen seitens der Hersteller genau nachzugehen und die Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten so niedrig wie möglich zu halten."Zum anderen ist die Bevölkerung derzeit auch mit Preissteigerungen in anderen Segmenten des täglichen Lebens konfrontiert, etwa bei Mobilität und Energie. "Es ist daher wichtig, dass den Menschen mehr 'im Börserl' bleibt", so Poppmeier weiter, "für eine Senkung der Lohnnebenkosten wäre jetzt der richtige Zeitpunkt! Dies hätte nämlich auch einen positiven Effekt auf den leergefegten Arbeitsmarkt, der uns sehr beschäftigt: Mehr Geld fürs Arbeiten zu bekommen, würde viele Menschen in den Arbeitsprozess zurückbringen. 2022 wird also wieder ein Jahr der Herausforderungen, ich bin aber davon überzeugt, dass wir sie als Spar und als Gesellschaft gut meistern werden."