Spar: Spar schafft Tourismus-Praktikumsplätze

50 Tourismus-Schüler können ihr Pflichtpraktikum dank der Spar heuer doch noch absolvieren.

Die Spar hat in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Bildungsdirektion Niederösterreich 50 neue Tourismus-Praktikumsplätze geschaffen, die seit Anfang Juli angeboten werden. In den Feinkost-Abteilungen bei Spar, Eurospar und Spar-Gourmet können die Schüler der Tourismus-Schulen jetzt auch ihr verpflichtendes Praktikum absolvieren. „Die Corona-Pandemie darf die Ausbildung junger Menschen keinesfalls negativ beeinflussen“, sagt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und ergänzt: „Gerade jetzt sind Flexibilität und Kreativität gefragt. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam diese Praktikumsplätze schaffen konnten – unsere Schülerinnen und Schüler brauchen unsere volle Unterstützung, auch während der Sommermonate. Die Kooperation mit Spar zeigt, wie einfach manche Herausforderungen gelöst werden können.“

Das Praktikum bei Spar wird seit 6. Juli und noch bis 31. August absolviert und gilt dank der Bildungsdirektion Niederösterreich als Praktikum im Rahmen der Ausbildung an einer niederösterreichischen Tourismusschule. 50 junge Menschen haben das Angebot angenommen, was Spar-Geschäftsführer Alois Huber besonders freut: "Menschen mit einer gewissen Leidenschaft für Lebensmittel sind bei uns immer willkommen. Vielleicht entscheiden sich einige nach der Ausbildung für eine Karriere bei Spar, in unseren Feinkost-Teams haben wir oft Leute mit Gastronomie-Vergangenheit. Jetzt ist es aber einmal wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren können – wir springen hier sehr gerne für die Gastronomie ein“, so Huber.