Spar: Stickermania lädt zu einer Italienreise

In der 14. Auflage des Stickermania-Sammelalbums stellt Spar ab 16. Februar 2023 die schönsten Ecken Italiens vor.

Die Brücken Venedigs, die Südtiroler Dolomiten, die Vulkane Siziliens und vieles mehr stehen in Zentrum der heurigen Stickermania-Edition. Das Sammelalbum ist wie ein Reisetagebuch aufgebaut, wobei die beiden Freunde Oskar und Bo viele Besonderheiten der italienischen Architektur, landschaftliche Highlights und die Kulinarik unseres Nachbarlands kennenlernen.



Heuer erstmals neu gibt es neben den Sammelstickern auch Online-Rätselwelten zu entdecken. Diese findet man kostenlos und ohne Registrierung auf der Website www.stickermania.at . In sechs Rätselwelten verstecken sich insgesamt 24 Rätsel, unterteilt in drei Schwierigkeitsstufen.

Wie in den Jahren zuvor bekommt man auch heuer wieder pro zehn Euro Einkaufswert ein kostenloses Stickerbriefchen. Zusätzlich können je fünf Sticker für 50 Cent an der Kassa erworben werden. Das ab 16. Februar 2023 erhältliche Stickeralbum kostet 2,49 Euro. Ein Teil des Stickermania-Erlöses geht übrigens auch heuer wieder an den Verein "Rettet das Kind".