Spar: Tann produziert nun auch fleischlos

Spar/evatrifft

In den Tann-Werken in St. Pölten und Wernberg wird nun auch für Spar Veggie produziert.

Die Spar-eigenen Fleischbetriebe in St. Pölten und Wernberg in Kärnten produzieren nun auch für Spar Veggie. Dafür wurden knapp drei Millionen Euro investiert. Sieben Produkte sind bereits erhältlich.

Seit 1963 hat Spar mit Tann eine hauseigene Fleischproduktion. Mittlerweile gibt es sechs Werke in Österreich. In zwei davon, nämlich in St. Pölten und Wernberg in Kärnten, erweitert man nun die Kompetenz und eine fleischlose Komponente. Drei Millionen Euro hat man in Maschinen und Anlagen investiert, um eine neue Produktpalette mit Fleischersatzprodukten zu entwickeln. "Es ist uns eine Freude, unsere 60-jährige Erfahrung als Hersteller von Fleisch- und Wurstspezialitäten um die Expertise im veganen und vegetarischen Segment zu erweitern", sagt dazu der stellvertretende Spar-Vorstandsvorsitzende Hans K. Reisch.