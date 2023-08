Spar/Eni: Erster Despar express in Wien

Die Eni-Tankstelle in der Oberzellergasse 2A in 1030 Wien mit neuem "Despar express"-Shop

Ende Juli 2023 eröffnete Spar in Kooperation mit Eni den ersten Despar express in Wien. Der 24-Stunden-Supermarkt verfügt über eine große Produktvielfalt und soll die Mobilität der Menschen erleichtern.

Nachdem Mitte Mai der erste Despar express-Shop an einer Eni-Tankstelle in Graz und kurz darauf der zweite in Salzburg seine Türen öffnete, folgte am 21. Juli 2023 die Eröffnung eines dritten Standorts in Wien (1030 Wien, Oberzellergasse 2A.). Damit wurden nun alle drei Teststandorte in Betrieb genommen.

Der 24 Stunden geöffnete Supermarkt erstreckt sich über 80 m² und bietet ein Lebensmittelsortiment mit rund 1.500 Produkten, das von Brot, Gebäck und Snacks, bis hin zu frischem Obst, Gemüse und Fleischwaren, alles bereithält. Alle Spar Eigen- und Exklusivmarken sowie haben dabei denselben Preis wie im Supermarkt. Das Produktsortiment setzt sich aus internationalen Markenartikeln, sowie hunderten Spar- und Despar-Eigenmarken zusammen. Besonders im Fokus steht dabei die Vermittlung des italienischen Lebensgefühls, was nicht zuletzt am Namen Despar – dem italienischen Namen des Unternehmens – zu spüren ist.