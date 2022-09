Spar/Brunnbauer

Morgentau-Geschäftsführer Christian Stadler

Spar hat seit Kurzem Demeter-Kartoffeln, Demeter-Karotten und Demeter-Zwiebeln vom oberösterreichischen Produzenten Morgentau im Sortiment, der durch den Streifenanbau auf seinen Äckern Bienen und Insekten wertvollen Lebensraum schenkt.