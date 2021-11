Spar/Thalia: Interspar testet Thalia-Inseln

PG Studios

Claudia Schmidt, Geschäftsleiterin Einkauf bei Thalia und Projektleiterin in dem Kooperationsprojekt, mit Johannes Holzleitner, Geschäftsführer Interspar Österreich, vor der Thalia-Insel im Testmarkt in der Industriezeile in Linz

Bücher aus dem Hypermarkt - seit Kurzem ist dies an drei Interspar-Standorten möglich.

Seit 16. November 2021 testet Interspar an den drei Hypermarkt-Standorten Westfield Donau Zentrum in Wien, Industriezeile 76 in Linz und Lienz/Nußdorf-Debant ein Shop-in-Shop-Konzept in Zusammenarbeit mit Thalia. Der Buchhändler stattet dabei eine vereinbarte Verkaufsfläche im Markt selbstständig aus und bespielt diese auch eigenständig. Das angebotene Buchspektrum erstreckt sich von Neuheiten bis hin zu Bestsellern, deckt aber auch unterschiedliche Genres wie Krimi, Roman, Sachbuch, Kinderbuch und Kinderbeschäftigung ab.