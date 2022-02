Der Wettbewerb um die höchste staatliche Auszeichnung für innovatives, strategisches Marketing in Österreich ist eröffnet. Die Marketingkonzepte können ab sofort bis zum 8. April 2022 eingereicht werden.

Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen, Agenturen, Non Profit Organisationen, Behörden, Organisationen und Verbände sind eingeladen, bis 8. April 2022 ihre besten Marketingprojekte in folgenden Kategorien einzureichen: - Public Services & Non Profit Organisationen (NPO) - Private Services (z. B. Finanzdienstleister, Gesundheit, Tourismus) - Retailing/Stationär, Online bzw. Omnichannel über alle Bereiche - Manufacturing Industry (Produktion/Gewerbe/Industrie) - Digital Business (Data Driven Marketing, Dialog-Marketing, digitale Geschäftsmodelle) - Employer-Branding

Zusätzlich kann in drei Sonderkategorien eingereicht werden: - Life Marketing (Experience Management/Brand Touchpoints) - Young Businesses (Start-Ups und neue Geschäftsfelder) -und neu ist der Sonderpreis für Sustainability (Marketingleistungen, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen)

Fachveranstaltung bildet den Rahmen

Qualität, Relevanz und Innovationsgrad

Die Organisation des Staatspreises liegt auch 2022 in den Händen der Austrian Marketing Confederation (AMC). Die Verleihung des Staatspreis Marketing findet im Rahmen der Fachveranstaltung Marketing Impulse 22 und der Gala zum Staatspreis Marketing am 20. Juni 2022 statt. Die Marketing-Impulse 2022 widmen sich den relevanten Herausforderungen für Marketingentscheider in den nächsten Jahren.Ausgezeichnet wird innovatives, strategisches Marketing, das die Wertschöpfung im Unternehmen nachhaltig erhöht. Im Fokus stehen dabei ganzheitliche Marketingleistungen. Nicht Unternehmensgröße, Branche oder Budgethöhe sind für die Zuerkennung des Staatspreises Marketing entscheidend, sondern Qualität, betriebswirtschaftliche Relevanz und Innovationsgrad. BMDW/Matthias Silveri Die Staatspreisträger 2019: Matthias Tschirf, Sektionschef im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort übergab gemeinsam mit AMC-Präsident Georg Wiedenhofer den Preis an Gerhard Hubmann, Geschäftsführer Tenz GmbH, Claudia Baumgartner, und Christian Müller vom Grazer Unternehmen Tenz.

Die Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die im Zeitraum von Anfang 2019 bis Ende 2021 realisiert wurden und einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst haben. Die Marketingleistung kann regional, national oder auch international sein. Im letzteren Fall allerdings mit deutlichem Bezug zum Standort Österreich.



Alle Informationen zum Staatspreis Marketing 2022, die Ausschreibungsunterlagen sowie die Möglichkeit zur Einreichung finden Sie unter online unter www.staatspreis-marketing.at