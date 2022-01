Die stärksten Exportzuwächse verzeichneten Vorarlberg, Steiermark und Oberösterreich. Im ersten Halbjahr 2021 wurden aus Österreich Waren im Wert von 80,35 Mrd. Euro exportiert und Waren im Wert von 85,60 Mrd. Euro importiert.

Wie die Statistik Austria mit Blick auf die vorläufigen Auswertungen berichtet, hat sich Österreichs Außenhandel im ersten Halbjahr 2021 wieder spürbar erholt. So wurden insgesamt in allen neun Bundesländern im Vergleich zu 2020 Zuwächse bei Export und Import verzeichnet, wobei fünf Bundesländer sogar einen Handelsbilanzüberschuss verbuchen konnten. Der Wert der Ein- und Ausfuhren stabilisierte sich zudem in den meisten Ländern und liegt damit über dem Vorkrisenniveau.

Exportzuwachs in allen Bundesländern

22,9 Prozent b

17,3 Prozent

Export

(+25,9 %

+1,26

23,9 Prozent (2

,50

22,7 Prozent (

3,91

1,5 Prozent

Importen

(+28,4 %

+3,74

(+24,6 %

+1,40

(+24,3 %

+4,13

11,5 Prozent (

0,70

Im 1. Halbjahr 2021 wies der gesamtösterreichische Außenhandel Steigerungen in Höhe voneim Import sowiebeim Export auf. Alle Bundesländer konnten im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 Zuwächse beimverzeichnen. Die größte relative Zunahme erzielt Vorarlbergbzw.Mrd. Euro), gefolgt von der Steiermark mit einem Plus vonMrd. Euro) und Oberösterreich mit einem Zuwachs von plusMrd. Euro). Wien zeigte im 1. Halbjahr 2020 exportseitig die stabilste Entwicklung, hatte im 1. Halbjahr 2021 mit einem Plus vonjedoch den geringsten Zuwachs im Bundesländervergleich. Auch bei denerzielten alle neun Bundesländer kräftige Zuwächse: Oberösterreichbzw.Mrd. Euro), Salzburgbzw.Mrd. Euro) sowie Wienbzw.Mrd. Euro) wiesen importseitig die stärksten relativen Steigerungen auf. Tirol, das importseitig im 1. Halbjahr 2020 als einziges Bundesland eine positive Entwicklung erzielen konnte, verzeichnete mitbzw.Mrd. Euro) das niedrigste Wachstum.