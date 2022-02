Seit Jänner 2022 verwendet Statistik Austria für die Berechnung der Inflationsrate von Lebensmitteln und Drogeriewaren Scannerdaten.

Mit Jänner 2022 stellte Statistik Austria die Methode zur Inflationsberechnung von Lebensmitteln und Drogeriewaren um, indem man rund die Hälfte der bisher persönlich in den Regionen durchgeführten Preiserhebungen durch rascher verfügbare Daten ersetzt. Sprich rund die Hälfte der nun einberechneten Preise stammen aus Scannerdaten.



Zu einer Umstellung kam es auch bei der Berechnung der durchschnittlichen Preise von Bekleidung. Hier wird nun der Onlinehandel einbezogen, in dem mittels Webscraping Preise von Websites einbezogen werden. Die umfangreiche regionale Erhebung bleibt aber dennoch bestehen. "In beiden Bereichen – Scannerdaten und Webscraping – sind in Zukunft Erweiterungen geplant", erklärt Statistik Austria.