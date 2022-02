Statistik Austria-Zahlen bestätigen nun: Der Einzelhandel verbuchte 2021 eine inflationsbedingte Umsatzsteigerung von 2,7 Prozent. Dabei waren die Sparte Kosmetika und Apotheken die Treiber.

Die aktuelle Konjunkturstatistik der Statistik Austria bestätigt die Umsatzprognosen des Handelsverbandes für das Jahr 2021. Die Umsätze des Einzelhandels sind, ohne Kfz und Tankstellen, im Vorjahr um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2020 angestiegen. Dabei gelten die Sparten Apotheken und Kosmetika (mit real 9,3%) als Treiber des aktuellen Ergebnisses. Bereinigt man allerdings um die Preissteigerungen im Gesamtjahr, ist der heimische Einzelhandel um 2,7 Prozent gewachsen.



"Die Corona-Jahre 2021 und 2020 waren für den österreichischen Handel ein Albtraum. Die einschneidenden Maßnahmen sowie vier bundesweite harte Lockdowns haben seit Pandemiebeginn zu rund 10.000 Geschäftsschließungen geführt. Nach wie vor leidet jeder zweite Händler an Existenzängsten", so das Fazit von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.