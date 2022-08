Die Zahlen und Daten der Statistik Austria geben für Juli 2022 dafür eine klare Antwort: ohne Ausgaben für Treibstoffe, Energie, Nahrungsmittel und die Gastronomie läge die Inflation aktuell bei 3,7 Prozent, anstatt aktuell im Juli bei 9,3 Prozent.

Dort, wo all die Daten zusammenlaufen wurde es vergangene Woche, also Mitte August amtlich: Die Inflation für das Monat Juli des heurigen Jahres liegt bei 9,3 Prozent, und damit noch über den Prognosen. "Damit wurde die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise, allerdings stagniert der Preisanstieg hier auf hohem Niveau, während sich die Preisspirale bei Haushaltsenergie und in der Gastronomie im Juli merklich – und etwas weniger stark auch bei Nahrungsmitteln – weitergedreht hat", erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Besonders spürbar sei die Teuerung beim wöchentlichen Einkauf: "Der Preisanstieg des Miniwarenkorbs, in dem neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthalten sind, war im Juli mit einem Plus von 19,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation", beschreibt Thomas die Lage. Statistik Austria