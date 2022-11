Statistik Austria: Umsatzplus im Einzelhandel

andranik123-stock.adobe.com

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren verbuchte laut Statistik Austria ein Umsatzplus von 14,6 Prozent im September 2022.

Wie die Statistik Austria nun für den September 2022 ausgewertet hat, verbucht der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren ein Umsatzplus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Absatzvolumen bedeutet das eine Steigerung um 3,8 Prozent.

Zwar zehre die allgegenwärtige Teuerung am Wachstum im Einzelhandel in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres, allerdings erwirtschaftete dieser mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren im September 2022 ein Umsatzplus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so eine Aussendung der Statistik Austria. Dies bedeutet gleichzeitig eine Steigerung des Absatzvolumens um knappe 4 Prozent (3,8%). Der Handel mit im Non-Food-Bereich verbuchte im Vergleich zum Vorjahr sowohl nominell (8,8%) als auch real (preisbereinigt, 1,5%) ein Plus. Die vorläufigen Berechnungen der Einzelhandelsumsätze für September 2022 erfolgten auf Basis von 49 Prozent des Umsatzvolumens.