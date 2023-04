William - stock.adobe.com

Der US-Onlinegigant Amazon sieht stationäre Läden als Schlüssel zum Erfolg im Lebensmittelgeschäft. Der Konzern will die Frequenz in den Märkten erhöhen und feilt an neuen Konzepten.

Der US-Konzern Amazon hat im inflationsgebeutelten Vereinigten Königreich letzte Woche die Preise von 200 Lebensmitteln drastisch reduziert. Das Angebot beschränkt sich auf die stationä