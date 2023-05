Drazen-stock.adobe.com

Österreicher:innen vergleichen Angebote und nutzen verstärkt Rabattaktionen und Eigenmarken, auch Lebensmittelretter profitieren von der Teuerung.

Die Inflation verändert das Einkaufsverhalten der Österreicher:innen, ergab eine Studie von Too Good To Go und Marketagent. Preisanstiege haben keinen Einfluss auf regionale und Bio-Produkte. Untermauert wird die Umfrage von den Lebensmittelhändlern Billa, Lidl und Hofer. "Jede:r kann sich Lebensmittel leisten" und nur 10 Prozent der Haushaltsbudgets werden dafür ausgegeben, sagt Christof Kastner und äußert Kritik an der Debatte.

Wie die Umfrage zeigt, haben die Teuerungen zu einem Umdenken geführt, denn 89 Prozent der Befragten gaben an, ihr Einkaufsverhalten verändert zu haben. Aufgrund der Teuerung werden verst&au