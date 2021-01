Pünktlich zum Veganuary holt Subway die fleischlose Sandwich-Alternative als Dauergast zurück in die Theke.

Im Herbst 2020 war das Meatless Chicken Teriyaki Sandwich als limitierter Gast in den Subway-Filialen erhältlich. Die Reaktioenn darauf waren mit "So lecker, bitte fest ins Sortiment aufnehmen" so positiv, dass es nun ab sofort dauerhaft und mit verbesserter Rezeptur zurück auf der Speisekarte ist. Auch die Vegan Slices als Käse-Ersatz stehen Gästen uneingeschränkt zur Garnierung zur Verfügung. Und da Vegan eben im Trend liegt, bietet Subway Österreich erstmal eine vegane Alternative zu den beliebten Double Chocolate Cookies an.