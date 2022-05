mhp - stock.adobe.com

Nachdem am 2. Mai der Tag der Lebensmittelverschwendung stattgefunden hat, also der Tag, bis an den von Jahresbeginn an rechnerisch alle produzierten Lebensmittel in der Tonne landen, wird der 26. Mai zum Tag der Lebensmittelrettung als Gegenbewegung. Initiativen treten für mehr Aufklärung ein.

Laut WWF-Report Driven to Waste werden 40 Prozent der produzierten Lebensmittel nie gegessen. Allein vor, bei und nach der Ernte sollen jährlich geschätzte 1,2 Milliarden Tonnen genieß