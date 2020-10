Wein & Co präsentiert und empfiehlt zum bevorstehenden Tag des Sekts österreichische Qualitätsschaumweine.

Wein & Co: Empfehlungen zum Tag des Sekts

Wein & Co 1/13 Teilen Wein & Co 2/13 Teilen Wein & Co 3/13 Teilen Wein & Co 4/13 Teilen Wein & Co 5/13 Teilen Wein & Co 6/13 Teilen Wein & Co 7/13 Teilen Wein & Co 8/13 Teilen Wein & Co 9/13 Teilen Wein & Co 10/13 Teilen Wein & Co 11/13 Teilen Wein & Co 12/13 Teilen Wein & Co 13/13 Teilen

Wein & Co Sektempfehlungen Zuschmann-Schöfmann: Sekt Klassik Extra Brut Riesling 2017 // Niederösterreich g.U.

Verarbeitet nach der Champagnermethode kann sich dieser reinsortige Riesling-

Sekt definitiv mit einem Champagner messen. Feiner Duft nach Apfel sowie reife

Fruchtnoten und eine kecke Säure am Gaumen bereiten allen große Freude.



Szigeti: Sekt Klassik Brut Welschriesling // Burgenland g.U.

Dieser Welschriesling-Sekt kommt direkt aus dem sonnigen Burgenland. Das

frische, fruchtige Bouquet aus reifen Äpfeln, gelben Früchten, Holunderblüten,

zarter Honigsüße und Minze macht Lust auf ein, zwei oder doch drei Gläser.



Bründlmayer: Sekt Reserve Extra Brut im Geschenkkarton // Niederösterreich g.U.

Willi Bründlmayer hat sein goldenes Händchen einmal mehr unter Beweis gestellt: Der Reserve Extra Brut vereint Frische, dezente Fruchtnuancen und große Trinkfreude.



Harkamp: Sekt Reserve Brut // Steiermark g.U.

Ein großartiger Speisenbegleiter für ein Dinner mit Familie und Freunden. Die zarten Nuancen von Kräutern, Feigen und Zitrusfrüchten verleihen dem Sekt eine lebendige und frische Struktur. Die Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay und Weißburgunder spielen am Gaumen ihre reizvollen Stärken aus.



Loimer: Sekt Reserve Brut Rosé im Geschenkkarton // Niederösterreich g.U.

Dieser reizvolle Rosé-Schaumwein darf bei keinem Fest fehlen! Hefige Noten sowie Zwetschken- und Kirscharomen sorgen für wahren Genuss. Elegant, extrem fruchtbetont und doch alles andere als durchschnittlich.



Schloss Gobelsburg: Sekt Reserve Brut im Geschenkkarton // Niederösterreich g.U.

Der Sekt Reserve Brut von Schloss Gobelsburg ist einer der großen österreichischen Sekt-Klassiker! Die hervorragende Cuvée aus Pinot Noir, Riesling und Grünem Veltliner begeistert Sekt-LiebhaberInnen sowie auch alle, die es noch werden wollen.



Zuschmann-Schöffmann: Sekt Große Reserve Extra Brut Riesling 2015 // Niederösterreich g.U.

Ein Schaumwein der Königsklasse – dies zeigt nicht nur die Bezeichnung "Große

Reserve", die mindestens 30 Monate Lagerung auf der Hefe voraussetzt, sondern ebenso die erstklassige Qualität. Helles Goldgelb, vielschichtige Fruchtaromen und eine feine Perlage zeichnen diesen grandiosen Sekt aus.



Jurtschitsch: Sekt Große Reserve Brut Nature Grüner Veltliner im Geschenkkarton 2016 // Langenlois g.U.

Dieser prickelnde Hochgenuss duftet dank 3,5 Jahren auf der Feinhefe nach reifen Früchten und Brioche. Durch grünen Apfel, den zarten Geschmack von

Paranüssen sowie dank Verzicht auf Dosagezucker ist dieser Sekt würzig, kräftig

und knackig frisch. Verarbeitet nach der Champagnermethode kann sich dieser reinsortige Riesling-Sekt definitiv mit einem Champagner messen. Feiner Duft nach Apfel sowie reifeFruchtnoten und eine kecke Säure am Gaumen bereiten allen große Freude.Dieser Welschriesling-Sekt kommt direkt aus dem sonnigen Burgenland. Dasfrische, fruchtige Bouquet aus reifen Äpfeln, gelben Früchten, Holunderblüten,zarter Honigsüße und Minze macht Lust auf ein, zwei oder doch drei Gläser.Willi Bründlmayer hat sein goldenes Händchen einmal mehr unter Beweis gestellt: Der Reserve Extra Brut vereint Frische, dezente Fruchtnuancen und große Trinkfreude.Ein großartiger Speisenbegleiter für ein Dinner mit Familie und Freunden. Die zarten Nuancen von Kräutern, Feigen und Zitrusfrüchten verleihen dem Sekt eine lebendige und frische Struktur. Die Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay und Weißburgunder spielen am Gaumen ihre reizvollen Stärken aus.Dieser reizvolle Rosé-Schaumwein darf bei keinem Fest fehlen! Hefige Noten sowie Zwetschken- und Kirscharomen sorgen für wahren Genuss. Elegant, extrem fruchtbetont und doch alles andere als durchschnittlich.Der Sekt Reserve Brut von Schloss Gobelsburg ist einer der großen österreichischen Sekt-Klassiker! Die hervorragende Cuvée aus Pinot Noir, Riesling und Grünem Veltliner begeistert Sekt-LiebhaberInnen sowie auch alle, die es noch werden wollen.Ein Schaumwein der Königsklasse – dies zeigt nicht nur die Bezeichnung "Große

Sekt eignet sich nicht nur hervorragend zum Anstoßen, er ist auch ein vielseitiger Speisebegleiter - vor allem zu leichten Speisen oder Desserts. Passend zum bevorstehenden Tag des Sekts am 22. Oktober stellt Wein & Co seine Schaumweinempfehlungen für ein prickelndes Trinkvergnügen vor. Im Oktober bieten die Wein & Co Bars darüber hinaus nicht nur einen Überblick über die heimische Sektlandschaft, sie stellen diese auch ihren internationalen "Kollegen" Prosecco und Champagner gegenüber - glasweise und in der Flasche.