tcc global: Loyalität in Krisenzeiten

Kundenbindungsspezialist tcc zeigt auf, dass Kundenbindung gerade in Krisenzeiten besonders wichtig ist.

Dass auch in Krisenzeiten Vertrauen und emotionale Nähe zum Händler sowie der Marke im Fokus stehen müssen, davon ist man beim Kundenbindungsprofi tcc global fest überzeugt. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Loyalty-Kampagnen für Handelsfirmen, die die Bindung und das Vertrauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördern und damit nachhaltig die Kundenbeziehungen stärken sollen.

„Loyalität ist mehr als Kundenbindung – wir schaffen Glücksmomente und generieren damit auf ganzheitlicher Ebene Vertrauen“, sagt Manfred Litschka, Regional Sales Director tcc global. „Die Wertschätzung, die ein Kunde erlebt, ist dabei ein wesentlicher Faktor der Customer Experience im Einzelhandel Gamification-Lösungen stellen in Zeiten wie diesen eine gelungene Möglichkeit dar, mit Kunden zu kommunizieren und ihnen Ablenkung, Unterhaltung aber auch einen tatsächlichen Mehrwehrt zu bieten“, ergänzt Litschka. Der nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Marketingkampagnen baut auf jahrelange, internationale Erfahrung in der Zusammenarbeit mit namhaften Händlern und Marken. Im Vordergrund stehen dabei die Wünsche der Konsumenten sowie Glaubwürdigkeit und Authentizität seitens des Handels. Diese Faktoren sind Litschka zufolge sowohl während als auch nach einer Krise, bei Online- sowie Offline-Kampagnen gleichermaßen von Bedeutung.