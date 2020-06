tcc global: Nerf für Coop-Kunden

tcc global bringt für die neueste Loyalitätskampagne die Spielzeugmarke Nerf erstmals zur Schweizer Coop.

Für Coop Schweiz ist es dem Kundenbindungsspezialisten tcc global erstmals gelungen, die beliebte Spielzeugmarke Nerf für eine Loyaltykampagne zu gewinnen. Seit dem 5. Juni können Coop-Kunden mit einem neuen Sammelmarkenkonzept für den Kauf von 40 Marken kostenlose Sommerartikel von Nerf erhalten. Zusätzlich gibt es für Erwachsene eine eigens für Coop Schweiz entwickelte Strandtasche sowie ein dazu passendes Strandtuch. „Die aktuelle Loyaltykampagne mit Sommergadgets von Nerf ist bereits äußerst erfolgreich angelaufen. Als Loyaltyexperte hat tcc global nicht nur durch das gelungene Markenportfolio zu diesem Ergebnis beigetragen, sondern uns auch bei vielen Kampagnen-Entscheidungen ausgezeichnet beraten und unterstützt“, freut sich Thomas Schwetje, Leiter Marketing/Digitale Services bei Coop.