EKH-Pictures-stock.adobe.com

Tchibo in Deutschland schlittert in die roten Zahlen. Grund dafür ist der Non-Food Bereich, wie die Lebensmittelzeitung diese Woche berichtet. Und in Österreich?

Das Non-Food Geschäft brachte Tchibo Deutschland einen Rekordverlust für das Jahr 2022. Vor nur zwei Jahren fuhr der Kaffeekonzern einen Gewinn von 176 Millionen Euro ein, für 2022