Tchibo: Tchibo geht den Mehr-Weg

Tchibo

Für einen Euro Pfand bietet Tchibo in 33 Filialen in ganz Wien Kaffee für den to-go-Konsum im nachhaltigen Mehrwegbecher an. Auch bei der Verpackung geht der Kaffeeriese neue Öko-Wege.

Coffee-to-go ist heute ein alltägliches Bild auf Österreichs Straßen. Durch Corona erhielt dieser Trend noch einmal einen Aufschwung. Schon 1964 begann der US-Händler 7-Eleve