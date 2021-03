Tchibo: Warum Hofstädter zu Tchibo wechselt

Tchibo

Erik Hofstädter bevorzugt eigentümergeführte Unternehmen

Nach 28 Jahren übergibt Harald J. Mayer die Geschäftsführung an Erik Hofstädter, der sich seit Anfang Januar bereits in der Tchibo-Zentrale einarbeitet.

Die Zepterübergabe erfolgt per 1. Mai, dann wechselt Mayer in den Aufsichtsrat. Mit Hofstädter holt sich die Eigentümerfamilie Herz einen Verkaufs- und Marketingprofi an Bord."Für