Der Kaffeemarktführer blickt auf ein kompliziertes Jahr zurück und schildert, was in kommender Zeit in Planung ist.

Trotz der aktuellen Herausforderungen kann Tchibo/Eduscho heuer auf viele Erfolge zurückblicken und blickt entspannt und mit vielen Plänen auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Denn ab Oktober stehen die wöchentlich wechselnden Themenwelten ganz im Zeichen der besinnlichen Jahreszeit. Das angebotene Sortiment wird Sportausrüstung für den Winter umfassen, ebenso wie Mode, Schmuck, Technik-Gadgets und Spielsachen bis hin zu gemütlichen Wohnaccessoires oder Kochequipment für das Festmahl.