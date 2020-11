Termin: Ein Gewinn: MMM-Fachtagung

Am 26. November findet die nächste MMM-Gewinn-Fachtagung statt - zum zweiten Mal dieses Jahr per Videokonferenz.

Weitere Infos unter: www.gewinn.com/veranstaltungen/mmm-club/artikel/mmm-club-naechste-fachtagung-am-26-november-2020-als-videokonferenz/

Die neuesten Trends im Handel stehen im Fokus der nächsten MMM-Fachtagung. In einer Zeit, in der eine Pandemie so viele Bereiche unseres Lebens veränderte, musste und muss reagiert werden, um die unterschiedlichen Herausforderungen bestmöglich zu meistern. Die Tagung ­beleuchtet in diesem Sinnde die neuesten Daten und Entwicklungen sowie Strategien für die Zukunft. Unter den hochkarätigen Vortragenden befinden sich Umweltministerin Leonore Gewessler, Sophie Karmasi, Geschäftsführerin und Eigentümerin Karmasin Research&Identity, Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel, Ricardo-José Vybiral, CEO KSV1870, Rewe International-Vorstand Marcel Haraszti, Siegfried Menz, Obmann der Sparte Industrie in der WKÖ, und Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel. Die Videokonferenz wird von Gewinn-Herausgeber Georg Wailand moderiert.26. November 2020, 9 bis 16 UhrFür MMM-Club-Mitglieder 280 Euro, für GEWINN-Abonnenten 340 Euro, für Gäste 390 Euro (jeweils plus 20% MwSt.)Gewinn-Veranstaltungsservice, Barbara Wallner,Tel. 01/521 24-14,Fax 01/521 24-35,E-Mail: b.wallner@gewinn.com