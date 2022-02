"Die Branche muss sich besinnen!"

The Consumer Goods Forum CASH: Was sind Ihre Erwartungen an den CGF Summit im Juni in Dublin?

Wai-Chan Chan: Der wichtigste Aspekt für mich ist das Bedürfnis nach direktem persönlichen Austausch. Wir haben uns seit 2019 in Vancouver nicht mehr getroffen. Seit dieser Zeit ist so viel passiert. Meine größte Erwartung ist das Wiederzusammenführen der Branche.

Unser Thema lautet: "From Resilience to Reinvention". Wie gehen wir mit dem Tsunami an Veränderungen um, wie können wir uns mit den Erkenntnissen neu erfinden? Zurück zum Wachstum, aber wie? Wie kann nachhaltiges und verantwortungsvolles Wachstum stattfinden? Das simple Streben nach Shareholder Value ist vorbei. Wir wollen endlich wieder miteinander diskutieren, wie die neue Zukunft für uns aussehen kann.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Trends für die FMCG?

Ich denke, die FMCG-Branche muss ihre Supply Chains komplett neu aufstellen. Die Lieferketten müssen neu gedacht werden, um ihre Verletzlichkeit zu verringern. Außerdem müssen sich die Unternehmen mehr Gedanken machen, wie sie das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen. Denn in der Vergangenheit ist man gut und gerne jahrelang bei seiner Marke des Vertrauens geblieben. Die Generation Z sucht sich andere Marken aus, ist sehr stark "purpose-driven", also sinn- und zweckgetrieben. Die Kundenbedürfnisse wandeln sich, die emotionale Komponente ebenso. Sie hängt sich an den "Sinn". Die FMCG-Branche muss sich im wahrsten Sinne des Worts neu "besinnen".

