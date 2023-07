Foto Fischer

Martin Gaber, Geschäftsführer Thomas Philipps Österreich

Nummer sechs in ganz Österreich und Nummer eins in Niederösterreich: Thomas Phillipps eröffnet einen neuen Standort in Gerasdorf. CASH fragte bei Geschäftsführer Martin Gaber nach, welche Methoden zur Kundengewinnung der Diskonter nutzt und wie dessen Preispolitik aussieht.

Über 18.000 Artikel und das alles zu deutschen Preisen. Damit bewirbt der Diskonter für Heim und Garten Thomas Philipps den brandneu eröffneten Markt im niederösterreichischen