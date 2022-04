Too Good To Go: Vegetarische Sackerl bei Spar

Spar - evatrifft

Das Überraschungs-Sackerl von Too Good To Go gibt es jetzt auch als vegetarische Variante bei Spar.

Seit einem Jahr arbeiten Spar und Too Good To Go zusammen, um Lebensmittel via App vor der Verschwendung zu bewahren. Ab sofort gibt es die Sackerl mit geretteten Lebensmitteln auch in einer rein vegetarischen Variante.