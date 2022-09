narawit - stock.adobe.com

Im Schlagabtausch um die Preissteigerungen kontert nun die Industrie.

Schlag auf Schlag geht es nun in Sachen Top-Team Zentraleinkauf und deren beklagte "Preistreiberei" seitens der Handelspartner. Der Mitte vergangene Woche veröffentlichte Brief schlug Wellen in der Branche. Jetzt meldet sich die Industrie zu Wort.

Vergangene Woche wollte Top-Teams Geschäftsführer Manuel Hofer mit seinem Brief an seine Handelspartner, in dem er die "ungerechtfertigten Preissteigerungen" kritisierte, ein Zeichen setzen.