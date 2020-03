Transgourmet und Transgourmet Cash&Carry haben ab morgen Donnerstag auch für Endverbraucher ohne Gewerbeberechtigung geöffnet.

!Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", so die beiden Transgourmet Österreich-Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck. Nachdem die Gastronomiebetriebe aufgrund des Coronavirus schließen mussten, hat der Gastrogroßhändler eine Genehmigung für die Öffnung der Märkte für Endkonsumenten beantragt und bewilligt bekommen. „Wir haben nun Rechtssicherheit und öffnen unsere 13 Transgourmet- und Transgourmet Cash&Carry-Standorte bundesweit auch für Endverbraucher,“ so Thomas Panholzer. Und weiter: „Wir wollen mit diesem Schritt dazu beitragen, die Versorgung in Österreich sicherzustellen und unser Sortiment rund um Frischware, Grundnahrungsmittel und Getränke allen Menschen in Österreich anbieten.“