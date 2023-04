Transgourmet

Hannes aus der IT ist der Star der Kampagne.

Auf der Suche nach IT-Mitarbeiter:innen hat Transgourmet einen Videospot "der etwas anderen Art" produziert, in dem auch die beiden Geschäftsführer einen humorvollen Kurzauftritt haben.

IT-Fachkräfte zu finden gleicht oft einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Um die Erfolgschancen diesbezüglich zu erhöhen, hat nun Transgourmet eine schräge Kampagne auf Social-Media und in den oberösterreichischen Kinos lanciert, in der "IT-Stereotype" (Nerdige Brille, Schlapfen et cetera) aufs Korn genommen werden. Star des Spots ist "Hannes aus der IT-Abteilung", der sich auf die Suche nach neuen Kolleg:innen macht.





"Fachkräfteansprache wird immer herausfordernder – vor allem im IT-Bereich. Wir haben uns daher für eine Umsetzung entschieden, die durchaus als paradoxe Intervention gedacht ist", so die beiden Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, die selbst einen humorvollen Kurzauftritt in dem Videospot haben. Idee und Umsetzung des Spots stammen von Forafilm, die mit einer provokanten Linz-Werbekampagne schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Transgourmet IT Spot

