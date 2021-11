Wie bereits im ersten Lockdown können jetzt wieder Privatkunden bei Transgourmet einkaufen.

Die 13 Standorte von Transgourmet öffnen für die Dauer des Lockdowns für jedermann. "Wir tragen damit zur Versorgung bei und gehen verantwortungsvoll mit der Ressource Lebensmittel um", so Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet Österreich. Mitten in der Vorbereitung der Wintersaison "seien die Lager auch mit verderblichen Waren wie Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Molkereiprodukten voll." Aufgrund der Kurzfristigkeit der Schließungen war es nicht möglich, warenseitig rechtzeitig zu reagieren. Panholzer betont, dass alle Produkte auch in "haushaltsüblichen Verpackungsgrößen" zur Verfügung stünden. Und: "Es kann in niemandes Interesse sein, Lebensmittel zu verschwenden. Wir bieten in unseren Großmärkten mit breiten Gängen und viel Platz eine sichere Einkaufsmöglichkeit für alle." Umfangreiche Sicherheits- und Hygienekonzepte werden umgesetzt, denn "die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeitenden stehen immer an erster Stelle." Weiters ergänzt Panholzer: "Wir sind zuversichtlich, dass die aktuell gesetzten Maßnahmen der Regierung die Situation entschärfen werden und die Gastronomie bald wieder öffnen darf."