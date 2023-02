Transgourmet Österreich/Michael Chuop

Vl.n.r.: Matthias Srb (Standortgeschäftsleiter Transgourmet Krems), Doris Berger-Grabner (Bundesrätin), Helmut Mayer (Kremser Wirtschaftsstadtrat), Florian Kamleitner (Kremser Vizebürgermeister), Manfred Hayböck (Geschäftsführer Transgourmet Österreich) und Jürgen Krizmanich (Geschäftsleiter Standorte Transgourmet)

In Krems an der Donau errichtet Transgourmet aktuell den 15 österreichischen Standort, der im Oktober 2023 eröffnen soll.

Einst befand sich hier an der Adresse An der Schütt 37, im Gewerbegebiet im Osten von Krems an der Donau, ein Forstinger. Im Zuge der Restrukturierung des Filialnetzes des Autozübehörh&