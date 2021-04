Gastronomiegroßhändler Transgourmet bringt Anfang April die Bio-Eigenmarke Transgourmet Natura in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich gleichzeitig auf den Markt.

Mit der Einführung von Natura macht sich Transgourmet an die drei zentralen, gesellschaftspolitisch relevanten Themen heran: Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio sollen mit der neuen Marke sortimentsseitig perfekt abgedeckt werden. "Gerade im letzten Jahr ist der Anspruch der Menschen in Bezug auf Qualität und gutes Essen gewachsen und dafür braucht es die passenden Angebote. Werte wie Nachhaltigkeit und Bio haben in Zukunft in der Gastronomie Hochsaison", ist Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident von Transgourmet, überzeugt. Natura komplettiert das Eigenmarken-Portfolio von Transgourmet mit klarem Fokus auf gesicherte, kontrollierte Bio-Qualität, die mindestens den EU-Standards genügt und darüber hinaus beispielsweise nach Bio Suisse in der Schweiz oder dem österreichischen AMA-Gütesiegel Kriterien kontrolliert wird.

Bio auch im Großgebinde

Manuel Hofer ist Geschäftsleiter von Transgourmet Österreich und Top Team Zentraleinkauf Projektverantwortlicher für die Entwicklung der Marke Natura: "Wir sind die ersten in unserer Branche, die mit Natura ein durchgängig gesichertes, biologisch wertvolles und leistbares Profi-Sortiment auf den Markt bringen."

Gestartet wird mit rund 100 Artikeln, darunter rund 30 Obst- und Gemüseartikel sowie eine reichhaltige Auswahl im Trockensortiment wie etwa Nudeln, Nüsse und Müslis, Kaffee oder auch diverse Tomatenverarbeitungen. Die nächsten Segmente, die gelistet werden, sind Molkereiprodukte und Fleisch- und Wurstwaren. Bis Ende des Jahres soll die Produktrange auf über 200 Artikel und langfristig auf ein Bio-Vollsortiment ausgebaut werden.Neben der landesübergreifenden internationalen Produktpalette wird es zusätzlich regionale Artikel in den einzelnen Ländern geben. "Transgourmet Natura ist Bio im großen Stil", bringt es Manuel Hofer, Geschäftsleiter von Transgourmet Österreich und mit Top-Team-Zentraleinkauf-Projektverantwortlicher für die Entwicklung der Marke Natura, auf den Punkt. "Wir sind die ersten in unserer Branche, die mit Natura ein durchgängig gesichertes, biologisch wertvolles und leistbares Profi-Sortiment auf den Markt bringen. Jeder Gastronom kann sich auf Transgourmet und Natura verlassen, wenn es um kontrollierte, transparente und preiswerte Bio-Qualität geht."