Neuer Spot von DMB. nimmt Zuseher auf einer Reise in eine märchenhafte Zauberwelt mit.

"Die Pflicht einmal Pflicht sein lassen und das Leben wieder mehr genießen" - daran will Darbo Fruchtsirup und Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. die Zuseher mit einem neuen TV-Spot erinnern. Mit den einleitenden Worten "Es war einmal ein Mädchen, das kannte nur die Pflicht" begleitet Künstler und Regisseur Eugenio Rucuenco ein pflichtbewusstes Mädchen auf eine Reise in eine märchenhafte Zauberwelt, in der Natur und Früchte im Einklang miteinander stehen. Produziert wurde der Spot von DMB. in Kooperation mit PPM, MG und Media1. Aktuell ist er österreichweit on air.



Darbo TV-Spot 2021



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.