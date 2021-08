UDO Sales Live Award 2021: Ihre Stimme zählt!

Das Voting für den UDO Live Sales Award ist soeben gestartet, auch Sie als CASH-Leser können mitbestimmen, welcher dieser bekannten Top-Verkaufsprofis die Trophäe 2021 bekommt.

Ulrike Pesta, Key Account Director, Coca-Cola HBC Österreich

Karin Stainer, Geschäftsführerin Milford Tee Austria

Markus Marek, Managing Director Kelly

Eugen Lamprecht, Mitglied der Geschäftsführung Schlumberger Österreich

Daniel Wüstner, Managing Director Rauch Fruchtsäfte

Feierliche Verleihung

Auch heuer wird es wieder spannend, denn die Nominierten sind durchwegs leidenschaftlich aktiv in ihrem Gebiet. Nominiert von der Jury wurden heuer:Alle Informationen zum UDO 2021 gibt es auch in einem Video.Sie können abstimmen, wer für Sie am ehesten die Auszeichnung als "herausragende Vertriebspersönlichkeit" für das heurige Jahr verdient hat. Die Abstimmung ist ganz einfach, Votingschluss ist am 18.10.2021.Der Vertrieb hat durch die strukturellen Veränderungen in den Unternehmen eine große Bedeutung bekommen. Eine Managementposition im Vertrieb ist herausfordernder denn je. Also ehren CASH und proM² bereits zum sechsten Mal würdig die "Pfeilspitze" eines Unternehmens mit dem Sales-Life-Award. Der "UDO" ist der Oscar für den besten Vertriebsmanager Österreichs.Die Verleihung des "UDO 2021" findet im feierlichen Rahmen des "Wie tickt der Einkauf – Alumnitreffen" am 9. November 2021 um 18.30 Uhr im "das Mezzanin – Restaurant & Bar Interspar" in Wien statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden alle Nominierten und der Gewinner gewürdigt.