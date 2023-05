Obscura

Das Bier aus dem 16. Wiener Bezirk soll nun auch die Berliner:innen auf den Geschmack bringen. Oder doch die Wiener:innen?

Die Plakatmessage spricht laut Werbeagentur Obscura, die neben dem Hauptsitz in Wien auch einen weiteren Standort in Berlin haben, für sich: Was aus Berlin komme oder dort stattfinde, bekomm