Am Flughafen Wien eröffnet ein Souvenir-Shop der besonderen Art. Die Ladenbauexperten umdasch zeichnen für das Einkaufserlebnis verantwortlich.

Souvenir-Sektor für regionale Lebensmittel wichtig

Im neuen Senses of Austria-Shop am Flughafen Wien wird die Suche nach typisch österreichischen Souvenirs nun zu einer Reise in die klassischen Kaufmannsgassen vergangener Zeiten. Seit einem Jahrzehnt haben Fluggäste die Möglichkeit, die Souvenirs von Senses of Austria am Flughafen Wien zu erwerben. Nun eröffnet am D-Gate der mittlerweile fünfte Senses of Austria-Shop am Flughafen Wien. Betrieben wird dieser Shop von der "Sunday's Handels-GmbH", unter der Leitung des österreichischen Unternehmers Guntram Fessler. Die Souvenirs, von T-Shirts bis Süßigkeiten, werden im 250 Quadratmeter großen Store durch das Konzept und den Ladenbau von umdasch The Store Makers optimal in Szene gesetzt.In der Souvenir-Branche zeichnet sich eine wesentliche Veränderung ab – heute wird der Sektor für regionale Lebensmittel immer wichtiger. Da saisonale Sortimentsveränderungen im Lebensmittelbereich häufiger sind als bei reinem Non-Food, wurde beim vorliegenden Store ein Ladenbaukonzept benötigt, das sich unkompliziert und schnell adaptieren lässt. Daher war die Grundidee bei der Designerstellung, höchstmögliche Flexibilität für rasche Änderungen im Sortiment zu gewährleisten und trotzdem das Warenangebot mit viel Emotion aufzuladen.