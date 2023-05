Angelehnt an die Bedienbarkeit einer modernen Smartphone-Anwendung will ein neues Self-Checkout-System (SCO) Kund:innen den Bezahlvorgang erleichtern.

Self-Checkout-System für Einzelhandel

Selbstbedienungskassen gehören in Österreich bereits seit 2015 zum alltäglichen Bild. Merkur hatte vor Billa diesbezüglich die Nase vorn. Während SB-Kassen von den "immer Eiligen" anfangs bejubelt wurden, waren andere skeptisch, weil scheinbar wieder Arbeitsplätze von der Digitalisierung abgelöst wurden. Auch heute scheiden sich die Geister, vor allem auch welches System wirklich das Schnellere ist. Denn Schlangen gibt es heute da und dort. Große Supermarktketten wie Interspar schwören - noch - auf menschliche Kassen. Diese seien nicht langsamer, sondern schneller als die digitalen Pendants.Nun bringt Umdasch gemeinsam mit shopreme ein neues und, geht es nach den Herstellern, besonders "benutzerfreundliches und intuitiv bedienbares" Self-Checkout-System auf den Markt. Das System matrix wirbt neben der Zeitersparnis mit einem "schlanken Hardware-Design" und einem "reibungslosen Self-Checkout-Prozess." Dieses soll die Komplexität für Kund:innen reduzieren und "ein positives Einkaufserlebnis in Erinnerung" behalten. Bezahlt werden könne per Karte am matrix SCO, egal ob man seine Ware direkt an der Self-Checkout-Kassa scannt oder die "hybride Journey" mit Scannen am Smartphone (Scan & Go) wählt, heißt es von Umdasch.