Ungarischer LEH: Gesetz in Kraft

Mit heute, 1. Februar 2022, tritt die umstrittene Gesetzesnovellierung für internationale Handelsketten in Ungarn in Kraft. Auch deckelt Regierungschef Orbán die Preise für sechs Grundnahrungsmittel. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, inwiefern die Maßnahmen in der Praxis umsetzbar sind.

Ausländische Lebensmittelhändler in Ungarn, eine der größten ist Spar mit einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro, haben diesen Tag wohl weniger herbeigesehnt. Mit heute,