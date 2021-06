Der neue John Reed Fitness Music Club verspricht einen bunten Mix aus motivierendem Sound und außergewöhnlichem Design.

Der Eingangsbereich des John Reed Fitness Music Clubs im Donau Zentrum

In Berlin, Prag, Istanbul und Los Angeles gab es bereits John Reed Fitness Music Clubs. Nun eröffnete im heurigen Mai die zur Berliner RSG Group gehörige Marke auch einen 2.600 Quadratmeter großen Standort im Wiener Donau Zentrum. Damit stärkt das Shopping-Center weiter sein Entertainment- und Freizeitangebot.Ein besonderer Fokus von John Reed liegt auf der passenden Musik zum Training. So sorgen regelmäßige Live-DJ-Sets von Elektro über HipHop bis hin zu Pop für motivierenden Sound. Zudem ist das eigene John Reed Radio digital abrufbar. Weiters schaffen kosmopolitische Designelemente für ein besonderes Flair, wobei in jedem Club nationale und internationale StreetArt-Künstler einen eigenen Bereich gestalten.Klarerweise bietet John Reed auch ein breites Fitness-Programm, darunter etwa geführte Group-Workouts und Functional Trainings. Mit Cyberobics Live stehen den Mitgliedern zusätzlich täglich in zwei Kursräumen mehr als 300 digitale Classes und Kurse zur Verfügung, die direkt aus den Berliner Studios in die Clubs gestreamt werden.Nach dem Workout bietet John Reed im Donau Zentrum noch die Möglichkeit, das Sauna- und Jacuzzi-Angebot zu nutzen. Bei einer John-Reed-Mitgliedschaft sind außerdem eine Getränke-Flatrate, Kinderbetreuung im Kids Club und gratis Parkplätze inkludiert. Die Öffnungszeiten des Fitness Music Clubs in der Wagramerstraße 79 in 1220 Wien sind Montag bis Sonntag jeweils von 6:00 bis 24:00 Uhr.