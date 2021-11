Die neue Westfield Gutscheinkarte ersetzt die Shopping Card De Luxe und kann in über 450 Shops in der Shopping City Süd (SCS) und dem Donau Zentrum eingelöst werden.

Unibail-Rodamco-Westfield, Betreiber der Shopping City Süd in Vösendorf und des Donau Zentrums, bringt eine neue Gutscheingeschenkkarte, die in allen Shops der beiden Malls einlösbar ist. Die Westfield Gutscheinkarte ersetzt die Shopping Card De Luxe und kann mit einem gewünschten Betrag zwischen zehn und 150 Euro erworben werden. Die Geschenkkarte im Scheckkartenformat ist vorerst - bis zum Ende des Lockdowns - nur im Onlineshop erhältlich. Um den Kunden trotz geschlossener Geschäft, die Gutscheinkarte schmackhaft zu machen, bietet der Betreiber im Aktionszeitraum bis zum 10. Dezember einen kostenlosen Versand an. Darüber hinaus gibt es ab einem Wert von 50 Euro außerdem fünf Prozent Rabatt. "Die Gutscheinkarte bietet nicht nur die einmalige Einkaufsvielfalt der beiden größten österreichischen Einkaufszentren auf einer Karte vereint, sondern auch die Möglichkeit, den stationären lokalen Handel in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen", sagt Anton Cech, Head of Shopping Center Management bei Unibail-Rodamco-Westfield Österreich. "Heuer ist es unser Ziel, mit 150.000 ausgegebenen Gutscheinkarten während der Weihnachtszeit einen neuen Rekord aufzustellen."