Ab September 2021 werden die beiden größten Shopping-Center im Großraum Wien als Westfield Destinationen firmieren.

Westfield Shopping City Süd und Westfield Donau Zentrum lauten zukünftig die offiziellen Namen der beiden Einkaufszentren. Die zwei Shopping-Destinationen "erhalten als Premium Center den neuen Westfield Namen als Auszeichnung für die herausragende, anhaltend positive Entwicklung als Center und Wirtschaftsfaktor in ihrer Region", heißt es seitens des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Als Vorteil des neuen Brandings nennt URW, dass der Name Westfield vor allem globale Marken beim Eintritt in den österreichischen Markt besser ansprechen würde.Aktuell gibt es in Europa 13 Center der Marke Westfield, darunter das Westfield London, die Westfield Mall of Scandinavia in Stockholm, die Westfield Mall of the Netherlands in Randstad und Westfield Arkadia in Warschau. Im September 2021 schlüpfen nun nicht nur die Shopping City Süd und das Donau Zentrum in Österreich unter das Westfield-Markendach, sondern auch die Malls La Maquinista und Glòries in Barcelona, La Part-Dieu in Lyon und das Centro im deutschen Oberhausen.Die Marke Westfield geht auf das 1960 gegründete australische Immobilienunternehmen Westfield Corporation Limited zurück, dessen Übernahme durch Unibail-Rodamco im Jahr 2018 abgeschlossen wurde.