Bis Mitte 2022 wird auf dem Dach des Einkaufszentrums eine Photovoltaikanlage errichtet, die bis zu 3 Millionen Kilowattstunden produzieren kann.

In drei Ausbaustufen wird die europaweit größte Solarenergie-Anlage auf einem Einkaufszentrum auf dem Dach der SCS gebaut. Nun wurde die zweite Stufe vollendet und die Panele in Betrieb genommen. Die hochmoderne Anlage wird nach Fertigstellung eine Größe von fast 14.000 Quadratmeter umfassen und aus 8.000 Panelen bestehen. Errichtet wird die Anlage von einem österreichischen Vorzeigeunternehmen in Sachen grüner Technologie, dem in Wiener Neustadt ansässigen Unternehmen 10hoch4 Energiesysteme GmbH.