Shopping City Süd und Donau Zentrum wurden mit dem Gütesiegel "Safe & Healthy Places" ausgezeichnet

Seit Jahren arbeitet Unibail-Rodamco-Westfield an höheren Gesundheits- und Sicherheitsstandards in den eigenen Einkaufszentren. Der Fokus liegt auf Hygiene, Sicherheit und Umwelt. Nach eingehender Prüfung der Bureau Veritas wurden die beiden größten österreichischen Einkaufszentren, die Shopping City Süd in Vösendorf und das Donau Zentrum in Wien nun für ihr Engagement mit dem Gütesiegel "Safe & Healthy Places" ausgezeichnet."Wir freuen uns sehr, über den positiven Abschluss der Zertifizierung. Der Schutz der Gesundheit unserer Teams, Mieter, Besucher und Partner hat für Unibail-Rodamco-Westfield oberste Priorität. Diese Initiative, die von Epidemiologen geleitet wird, wird es uns ermöglichen, die Exzellenz unserer Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltpraktiken weiter zu stärken und ihre Übereinstimmung mit den neuesten Empfehlungen der Gesundheitsbehörden sicherzustellen. Diese Initiative, die über den derzeitigen Rahmen der COVID-19-Epidemie hinausgeht, ist Teil eines langfristigen Plans, der sicherstellen soll, dass unsere Gruppe in den Bereichen Hygiene, Sicherheit und Umweltpraktiken an der Spitze bleibt", so Anton Cech, Head of Shopping Center Management Österreich bei Unibail-Rodamco-Westfield.