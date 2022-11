Unibail-Rodamco-Westfield beauftragte das Marktforschungsinstitut Integral mit einer Konsumentenbefragung rund ums Thema Weihnachts-Shopping. Dabei kamen nicht nur die beliebten Gutscheine unter die Top 3, überrascht der Zuspruch zum stationären Handel. Starke Stimme für stationären Handel

Österreich ist Gutscheinland

Top 4 der geplanten Weihnachtsgeschenke Gutscheine (43%)

Spielzeuge (30%)

Bücher (27%)

Bargeld (22%)

Nachhaltigkeit beim Weihnachtsshopping wichtig

„Beinahe die Hälfte (41%) der Befragten achten zumindest meistens daruf, ihre Geschenke in Geschäften zu kaufen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.“

Argumente für stationären Einkauf

das persönliche Erlebnis

die individuelle Beratung vor Ort

die Chance, Produkte anzufassen und auszuprobieren 84 Prozent der Befragten wollen die Weihnachtseinkäufe heuer wieder lieber im stationären Handel, also Geschäfte vor Ort und Einkaufszentren, erledigen. Die Hauptargumente: