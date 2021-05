Zsolt Juhasz, Centermanager des Donau Zentrums, übergibt einen Sack Altkleider an Elisabeth Mimra, Leiterin der carla-Secondhand-Läden der Caritas.

Im Wiener Donau Zentrum gibt es bis 22. Mai 2021 noch die Möglichkeit, bei der Abgabe von mindestens fünf Kilogramm Altkleidung einen Einkaufsgutschein im Wert von fünf Euro zu erhalten.

Die Aktion trägt den Namen "Stoffwechsel" und sie will Leute animieren, überschüssige Kleidung für den guten Zweck zu spenden. Konkret erhält bei diesem Gemeinschaftsprojekt von Donau Zentrum und der Caritas der Erzdiözese Wien jeder einen Fünf-Euro-Einkaufsgutschein, der mindestens fünf Kilogramm Altkleider im Shopping-Center abgibt. Diese müssen sauber und noch tragbar sein, am besten verpackt in einem Sack und zugeschnürt. Nicht angenommen werden Schuhe, Tisch- und Bettwäsche oder verschmutzte, kaputte und nasse Textilien. Der "Stoffwechsel" findet im Erdgeschoss des Donau Zentrums neben dem Snipes-Store statt und hat täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.