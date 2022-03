Unigruppe: Mit neuem Namen zu neuen Zielen

Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres am 1. März 2022 heißt die ehemalige Unimarkt Gruppe jetzt Unigruppe. Heuer will man sich vor allem der Standortentwicklung in den beiden Vertriebsorganisationen Unimarkt und Nah&Frisch sowie den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung widmen.

Das am 28. Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/22 bescherte der Unigruppe - vormals Unimarkt Gruppe - ein Umsatzminus von 1,8 Prozent auf 432 Millionen Euro. Das konsolidierte EBT betrug